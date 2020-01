​València estudia incloure la pesca artesanal en la seva estratègia turística

La regidoria de Turisme de l'Ajuntament de València i la Càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València (UPV) col·laboraran per promocionar la pesca artesanal a dins de l'oferta turística de la ciutat.Aquest dimarts, el regidor de Turisme, Emiliano García Domene, s'ha reunit amb els coordinadors de la càtedra; Gloria Bigné i Sergi Escribano. Durant la trobada s'han posat les bases per a un acord de col·laboració entre les dues parts amb l'objectiu de posar en valor la pesca tradicional com a patrimoni valencià, ha indicat el consistori en un comunicat.La línia a seguir "dibuixa una ciutat que acosta l'ofici de pescador al turista al llarg de tot l'any". Una estratègia que "contempla activitats com poden ser rutes guiades o esdeveniments gastronòmics que expliquen el ric patrimoni que aquesta activitat ha generat".En sintonia amb els objectius del Pla de Turisme, la promoció de la pesca artesanal contribueix a la desestacionalització de l'oferta i la sostenibilitat de l'entorn i del turisme, tant per la qualitat del seu mètode artesà com pel consum de productes locals i de temporada.Domene ha posat el focus sobre "el potencial turístic de moltíssim valor afegit" de la pesca artesanal, "que pot diferenciar l'oferta de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor