FOTO El detall ocult (o no tant) al despatx de Felip VI: un antiavalot de la policia espanyola

Poques hores després que el Congrés dels Diputats donés finalment llum verda a la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol, Meritxell Batet va visitar Felip VI per tal que, com marca la llei, el monarca signés el reial decret que nomena oficialment el líder del PSOE com a cap de l'executiu.La Casa Reial va compartir a la xarxa, al vespre, una foto del moment. En la imatge, apareixen el rei -signant- i la presidenta del Congrés -mirant-s'ho atentament- en un despatx. Ara bé, un usuari de Twitter hi ha detectat un altre element: un agent antiavalot de la policia espanyola.No hi és en carn i os, sinó en forma de figureta. Ocult? En cap cas. Ben a la vista. Concretament, a pocs centímetres de la cara de Meritxell Batet, en el moble de la televisió, en una posició privilegiada.

