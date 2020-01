​La Volta a Catalunya rodarà pel Circuit de Barcelona-Catalunya

La Volta Ciclista a Catalunya farà una volta sencera al Circuit de Barcelona-Catalunya el dissabte 28 de març en la penúltima etapa de l'edició número cent de la ronda catalana. La instal·lació estarà camí del final d'una etapa que portarà els ciclistes fins a Mataró en un traçat que tindrà un esprint intermedi puntuable en plena recta principal del circuit de Montmeló.El director general de la Volta, Rubèn Peris, ha assegurat que la prova "sempre busca millorar l'espectacle, i el pas per una instal·lació tan magnífica com el Circuit de Barcelona-Catalunya és un al·licient més en la sisena etapa". Per la seva banda, el director general del Circuit, Joan Fontserè, ha recalcat la seva satisfacció per tornar a acollir la Volta: "Volem continuar demostrant que les nostres instal·lacions poden ser escenari de tot tipus d'esdeveniments més enllà del món del motor", ha manifestat.No és el primer cop que la Volta passa pel Circuit. Tant l'any 2009 com el 2010 el traçat de Montmeló va ser final d'etapa de la prova. En aquell moment els primers a creuar la línia d'arribada van ser el neozelandès Greg Henderson (Team Columbhia - HTC) i l'argentí Juan José Haedo (Team Saxo Bank).La Volta Cicilista a Catalunya es disputarà del 23 al 29 de març. Una vegada més, la prova reunirà als millors ciclistes internacionals, com ara el colombià Miguel Ángel López, que defensarà la victòria assolida en l'última edició.

