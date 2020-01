​VÍDEO S'estavella un avió ucraïnès amb 167 passatgers que han mort

L'avió sinistrat. Foto: Europa Press



Pas de survivants dans le crash d'un Boeing à Téhéran https://t.co/Ch6GRo3xTt — Tribune de Genève (@tdgch) January 8, 2020

Teheran, precita al decollo volo Ukraine Airlines: 170 morti https://t.co/pRYOEs4Wgg pic.twitter.com/QDtxSFgHhJ — Notiziedi (@Notiziedi_it) January 8, 2020

Teheran, precita al decollo volo Ukraine Airlines: 170 morti https://t.co/pRYOEs4Wgg pic.twitter.com/QDtxSFgHhJ — Notiziedi (@Notiziedi_it) January 8, 2020

Një avion Boeing 737 me mbi 175 veta në bord është rrëzuar menjëherë pas ngritjes nga aeroporti Imam Khomeini në Teheran të mërkurën në orët e para të mëngjesit. Zyrtarët thanë se nuk ka të mbijetuar. pic.twitter.com/s6xHhLS8IK — Radio Ejani (@CRIShqipNews) January 8, 2020

Un avió ucraïnès que transportava 167 persones s'ha estavellat aquest dimecres poc després d'enlairar-se de l'Aeroport Internacional Imant Jomeini a Teheran, provocant la mort de totes elles, tal com han confirmat fonts de l'aeròdrom de la capital iraniana.La nau, un Boeing 737 que pertanyia a la flota de l'aerolínia Ukraine International Airlines, es va enlairar amb destinació a Kíev, tal com ha informat l'agència oficial iraniana IRNA.La Mitja Lluna Vermella d'Iran ha enviat al lloc quatre ambulàncies i un helicòpter amb dos equips d'emergència. Des d'un primer moment, els serveis mèdics han posat en dubte que pogués haver-hi supervivents donada la magnitud de l'accident.Per la seva banda, l'agència de notícies Tasnim ha apuntat que l'accident s'hauria produït per problemes tècnics de l'avió.

