Iglesias: «Són presos polítics perquè se'ls acusava de delictes amb càrrega política»

El secretari general de Podem i futur vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha valorat la investidura de Pedro Sánchez en la seva primera entrevista després d'aconseguir els vots per revalidar la presidència del líder socialista. Iglesias també ha esmentat parts de l'acord arribat amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre la mesa de diàleg entre els governs català i espanyol, a més d'incidir en els canvis laborals i socials que s'abordaran des del nou executiu de La Moncloa. Aquestes són les frases més destacades d'Iglesias en la conversa a El Intermedio, el programa de La Sexta.- "El govern ha de posar-se a treballar per aconseguir sumar pactes amb les altres forces polítiques".- "Crec que es possible en el marc de la Constitució que finalment es pugui preguntar a la gent de Catalunya sobre temàtiques que es parlin a la taula de diàleg". "Crec que la judicialització no ha de ser el camí", sobre el futur d'una consulta a Catalunya.- "Tots haurem de cedir. Nosaltres ja ho estem fent i Esquerra Republicana també ho haurà de fer. Les lleis seran el límit de qualsevol acord però que després tothom posi les seves idees sobre la taula. Finalment el que es decideixi que ho voti la gent a Catalunya", sobre la taula de diàleg entre ERC i el PSOE.- "A Espanya, els estatuts d'autonomia es voten a les comunitats autònomes corresponents. També hi ha forces que consideren que un canvi a la Constitució s'hauria de votar a tot el conjunt de la ciutadania espanyola", sobre una futura consulta a Catalunya.- "Els delictes pels quals els acusaven tenen càrrega política. El comportament dels presos polítics és al·liè al dret? Evidentment que no. La pregunta és, la judicialització política ha ajudat a la imatge espanyola? El que passa a Catalunya no ho resoldran els jutges, ho resoldrem els polítics. Crec que les seves idees se les han de combatre políticament i que a més, podem negociar i podem posar-nos d'acord, per gestionar una cosa que ha crispat molt al nostre país". Així ha valorat Iglesias la terminologia de si són presos polítics o no.- "Hem negociat un programa econòmic molt moderat pensant en Europa. Sabem que hi ha límits. En aquest país s'ha fet pagar la crisi a la classe treballadora. Apretarem el cinturó a la gent de més amunt, no robarem i aplicarem la Constitució en els seus articles més socials", sobre les mesures econòmiques que duien al programa electoral.- "La meva major por és decepcionar. Crec que val la pena arriscar-se, per poder estar a l'hora de prendre les decisions. Qui no s'arrisca no és capaç de canviar les coses", sobre la fragilitat dels pactes arran d'un govern en minoria simple.- "Les dones d'aquest país demanen una reforma del Codi Penal per determinar que només sí és sí", sobre la primera mesura que li agradaria que el govern espanyol apliqués arran de la nova legislatura.- "Clar que el ministeri d'Universitats haurà de limitar els preus de les matrícules i fer polítiques per ajudar als estudiants", sobre una altra de les primeres mesures que vol implementar el govern espanyol.- "Què trenca Espanya? La desigualtat. Els desnonaments. Que hi hagi certes persones que no paguen els seus impostos. Que trenca Espanya territorialment? Doncs la fractura entre el territori rural i les ciutats. S'obliden els problemes de l'Espanya buidada. Per a evitar el trencament d'Espanya s'han d'aplicar els articles socials de la Constitució", sobre si el nou executiu "trenca Espanya" tal i com afirmen els partits de la dreta.- "A la dreta el primer que li hem de demanar és educació. També han d'entendre que ells no només representen a Espanya. Tots els diputats representen una part part d'Espanya. [...] La crispació que busca la dreta és la falta de diàleg".- "Jo tinc una relació personal bona amb Felip. Sóc republicà. A Espanya, el que s'associa amb el republicanisme té valors fraternals millors que la monarquia. Això ho he dit aquest matí, la dreta fa més mal a la monarquia que els demés. Amb cada "Viva el Rey" aconsegueixen que la gent associï la monarquia a la dreta i a Vox i això no pot anar-li bé", sobre si es mantindrà republicà en el nou govern espanyol.

