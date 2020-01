Gabriel Rufián: «Hem de donar l'oportunitat a l'esquerra espanyola de decebre una vegada més»

"Gent molt diferent, com ara Bildu, estan donant suport [al PSOE] perquè saben que els apropa més a segons quins objectius que no pas els allunya"

L'abstenció d'ERC ha estat cabdal per a la investidura de Sánchez Foto: ACN

"Si no es va trencar la unitat estratègica quan Convergència va donar la Diputació de Barcelona al PSOE perquè no la tingués ERC, ara tampoc es trencarà perquè ERC desbloquegi una investidura"

"Jo vull que se solucioni un conflicte polític, però també, i no és incompatible, hi ha molta gent que el que vol és dignificar la seva vida"

"Està compromesa una comissió de seguiment formada pels grups parlamentaris d'ERC, del PSOE i de Podem per crear un paquet legislatiu de recuperació de drets civils, socials i laborals"

Rufián, parlant amb diputats al Congrés Foto: ACN

"Des del minut u vam dir al PSOE que demanarem l'autodeterminació i l'amnistia"

"Hi ha molt de recorregut per part del PSOE a Europa i seria, simplement, estar al costat de la legalitat europea"

Gabriel Rufián, arribant al Congrés Foto: ACN

La legislatura espanyola comença a caminar. Amb Pedro Sánchez apuntalat a la Moncloa, comença una nova etapa en què Espanya estrenarà un govern de coalició entre el PSOE i Podem assetjat per la dreta. No hagués estat possible sense l'abstenció d'ERC que, entre crítiques dins d'un sector de l'independentisme, ha forjat un acord amb els socialistes per crear una mesa de negociació que canalitzi políticament el conflicte amb Catalunya. El portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, aténdues hores i escaig després de la proclamació de Sánchez.En aquesta entrevista, el cap de files d'ERC a Madrid defensa que el seu partit ha fet allò que havia promès en campanya, que "en cap cas s'anirà a pitjor" i que si el PSOE vol estabilitat haurà de complir amb la mesa de negociació que, assegura, es reunirà d'aquí dues setmanes. Dels socialistes, Rufián n'espera moviments a Brussel·les a favor de la resolució del conflicte i actuacions equiparables en el marc de la comissió de seguiment a tres bandes amb Podem per recuperar lleis socials, civils i laborals.- Que si es complien amb tots els pactes als quals s'ha arribat amb la resta de grups -principalment el nostre- pel diàleg, per obrir una nova etapa de solucions polítiques deixant enrere la via judicial, de recuperació de drets socials i civils perduts, s'obria una etapa diferent i que en cap cas estarem pitjor que fa molt poc. Però també soc molt conscient que el que tenim davant és un PSOE feble i que de la seva feblesa sorgeix aquesta oportunitat. Si hagués estat fort, hagués fet el que deia en campanya: continuar amb la repressió judicial i policial. Li hem de donar l'oportunitat a l'esquerra espanyola de decebre una vegada més.- Tothom coincideix que el click, el gran pas endavant cap a l'independentisme, va ser l'any 2010, després de la decepció enorme del PSOE de Zapatero amb l'Estatut i del cepillaré. Potser li hem de donar una altra oportunitat a l'esquerra espanyola de decebre, i ho dic sense acritud. No vull dir que tingui intenció de fer-ho, principalment en referència a Podem, però potser li hem de donar l'oportunitat de decebre i potser donar un pas endavant definitiu.- És que el que no uneix l'amor ho uneix l'espant, com deia Borges. Hi ha molts acords en la vida i en la política que sorgeixen de la confiança, no de les fílies personals ni tan sols polítiques, sinó de les circumstàncies que habiliten l'èxit de segons quines coses. Això és el que ha passat aquí. Gent molt diferent, i un exemple és Bildu –a nosaltres segons quins sectors ens acusen de segons què, i ells tenen gent a la presó com els nois d'Altsasu-, estan donant suport a això perquè saben que els apropa més a segons quins objectius que no pas allunya. Crec que forma part de la nostra responsabilitat. A les dues eleccions generals ens vam presentar amb un discurs molt clar i vam guanyar. Qui digui que no ho entén o bé ens ha escoltat poc o menteix.- Ja havia passat abans. Jo només porto quatre anys, però en comissions parlamentàries d'investigació, quan he interrogat segons qui, m'han dit absolutament de tot amb absoluta complicitat de premsa d’aquí que mai ho ha denunciat, el president de torn de la comissió... Amb l'esquerra hi ha barra lliure des de sempre. Però el que ha passat aquests dies mereix una reflexió. A part dels insults -el més suau que li van dir a Mertxe Aizpurua de Bildu va ser assassina-, el més greu és que diputats del PP, de Vox i de Ciutadans han assenyalat i amenaçat literalment diputats provincials del PSOE o partits petits, com ha denunciat el representant de Terol Existeix. I és, simplement, perquè tenim una extrema dreta i una dreta extrema que es pensen que aquest país és seu, que la gent és seva i les banderes i els diners que genera, també. Això és molt greu.- Sí, ja vaig dir al faristol que a aquest monstre, durant molt de temps, l'han ignorat o, directament, l'han alimentat. L'actitud del PSOE vers el conflicte polític català és un exemple paradigmàtic. El seguidisme, el relat que han fet de tot plegat i que han inventat. Durant molt de temps els vam dir que aquest monstre un dia vindria i també els voldria menjar a ells. Quan tens un gos rabiós, tard o d’hora et mossega.- Respectem l'espai convergent i l'espai cupaire. És cert que no estic d'acord amb les paraules que segons qui dins de l'espai de Convergència ha dit que amb el vot d'ERC es trencava la unitat estratègica de l'independentisme. Si no es va trencar quan Convergència va donar la Diputació de Barcelona al PSOE perquè no la tingués ERC, ara tampoc es trencarà perquè ERC desbloquegi una investidura. Nosaltres no li hem regalat cap institució al PSOE en contra que la tingui un altre independentista, i principalment complim el que vam dir. I vam dir que si érem forts i guanyàvem asseuríem el govern d'Espanya a una taula de diàleg, i és el que estem fent. Pot agradar més o menys, però és el que vam dir.- El discurs de la Montse és dur perquè la seva realitat és dura. Estem davant d’una persona que porta dos anys anant amb la seva mare, molt gran i molt malalta, a veure la seva germana a la presó per un referèndum. No té cap sentit. Estic convençut que qualsevol diputat de qualsevol partit, si estigués en la seva situació, hauria estat encara més dur. Ha reflectit el sentiment de molta gent a Catalunya quan ha dit que li és igual la governabilitat d'Espanya, però em quedo amb la seva reflexió final quan ha dit que, tot i parlar des de l'estómac, donava una oportunitat a la paraula i a l'empatia perquè no hi ha alternativa. L'alternativa és la bancada de l'extrema dreta. Em sento molt orgullós de la Montse, avui més que mai.- La pregunta és més per a ell que per a nosaltres. No volem fer cap teatre ni vendre fum ni simbolismes. Hem vingut aquí a fer política encara que això generi males hemeroteques. Això ho deixem per a la gent de Twitter, a qui últimament agraden molt les hemeroteques de segons quins partits. Estic aquí per fer política i per intentar formar part de la solució i no del problema. Si el PSOE realment, per la seva feblesa, seu a la mesa i té el compromís de retornar el conflicte a la política, la legislatura continuarà. Si no hi ha mesa, no hi haurà legislatura. ERC ja ho ha fet abans, ha posat i ha tret governs en aquest país. I ara encara som més imprescindibles que abans. Som aquí per la defensa dels drets del poble de Catalunya.- Hi ha a qui li agrada molt guanyar retuits. A mi m'agrada més guanyar en vots.- No forma part del meu negociat, ja. A mi em van encomanar la feina, juntament amb Josep Maria Jové i Marta Vilalta, d'un instrument de diàleg, de resolució i de reconeixement mutu, sense condicions i amb garanties, i ho hem aconseguit. Entenc que la base és Pedralbes, que si hi ha un president hi haurà l'altre president i que si hi ha un vicepresident qui assistirà és l'altre vicepresident. Potser no cal fixar-se tant en els noms o en les responsabilitats de cadascú, sinó en la utilitat. Poso un exemple: si es parla de justícia, allà hi haurà d’estar la consellera Ester Capella amb el seu homòleg espanyol.- L'agenda espanyola i la catalana afecta, però no tinc ni idea de si hi haurà eleccions. La mesa està lligada a una estabilitat institucional que ja existeix. Si a Catalunya hi ha eleccions, serà una pregunta més per als meus companys del Parlament que per a mi. Però sí que seria estrany convocar eleccions a Catalunya després d'aprovar uns pressupostos de facto amb els comuns.- Ja, però seria estrany. Els pressupostos són molt importants, han costat molt, seria ja el tercer any sense pressupostos. A més, s'ha aconseguit una proposta de fiscalitat que per a una persona d'esquerres com jo no està malament.- Tot això forma part de la mesa, però també està compromesa una comissió de seguiment formada pels grups parlamentaris d'ERC, del PSOE i de Podem per crear un paquet legislatiu conjunt, que crec que té més força, de recuperació de drets civils, socials i laborals. Per exemple, derogació de la llei mordassa, de la reforma laboral, dignificació de la memòria històrica, medi ambient, igualtat, fiscalitat, preus del lloguer. Jo vull que se solucioni un conflicte polític, però també com a persona d'esquerres sóc molt conscient que hi ha molta gent que el que vol, i no és incompatible, és dignificar la seva vida. No té cap mena de sentit una pàtria si només és una bandera.- Particularment no ho sé, però com a portaveu del grup n'estaré al cas.- No és cert. I sempre que algú parla de l'indult els convido a escoltar i a llegir l'Oriol i el Raül, que han dit que no ho volen. La nostra proposta és l'amnistia perquè l'indult el que demana és el perdó del suposat indultat i ells, evidentment, mai reconeixeran que un referèndum és dolent perquè obriria la porta a agressions molt bèsties contra la democràcia.- Hi ha hagut un clima d’absoluta confiança a l'hora de parlar. Des del minut u els vam dir que ja sabíem qui érem, que teníem quasi 90 anys d'història i que demanarem l'autodeterminació i l'amnistia. La bona notícia és que per fi sabrem què proposen ells. Nosaltres no mentim a ningú i defensarem això i l'acord final serà referendat pel poble de Catalunya. Aquesta és una gran fita perquè el marc mental és el nostre, el de pactar un referèndum, una consulta, de pactar en definitiva amb el poble de Catalunya una solució. Quin acord serà ja forma part de la força negociadora de cada part.- Ell tindrà un càrrec molt important dins del govern i serà interessant veure la reacció de Podem davant de segons quines coses. Perquè durant molt de temps Iglesias, Ada Colau i Jaume Asens ens van prometre aquesta Ítaca, que amb ells al govern canviarien tot. Bé, veurem.- Tenim una afinitat ideològica amb Podem pràcticament absoluta en termes socials. Però una coalició de govern també comporta moltes contradiccions. Recordo molts debats electorals i no electorals amb representats de Podem i dels comuns i declaracions de dirigents com Colau que ens criticaven de forma ferotge per anar amb Convergència. I jo responia: ja us tocarà, perquè no podeu fer res sense el PSOE i això comportarà enormes contradiccions i també enormes victòries. I nosaltres no direm que no val perquè vagin amb el PSOE. Serà interessant.- El PSOE, a Brussel·les, té molt de recorregut. No forma part de cap acord, però poso un exemple: si es creés una comissió o subcomissió europea a petició del republicanisme català per intentar parlar de la situació a Catalunya, de la democràcia o de l'independentisme, què farà el PSOE? Hi votarà a favor? Hi votarà en contra? Serà interessant de veure, però hi ha molt recorregut i tot això també pot afectar aquí. Hi ha molt de recorregut per part del PSOE a Europa i seria, simplement, estar al costat de la legalitat europea.Tothom sap perfectament quins són els equilibris de poder dins de la Junta Electoral Central (JEC). No la domina el PSOE. Tothom sap quins són els equilibris al Suprem. No els domina el PSOE. Què domina el PSOE? L'Advocacia de l'Estat, el seu sentit de vot a Brussel·les. Un dels camps on s'ha de millorar moltíssim en aquest país és la carrera judicial. No pot ser que només hi arribi gent reaccionària i de dretes. En aquest sentit, tot afectarà. També el que passi al Parlament de Catalunya, on hi ha coses que no s'entendrien.- Sí.- Vaig proposar fer Barcelona i Madrid. Ara ja està en mans dels governs. El que sí intentaré és aprofitar la meva bona relació amb la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, per intentar superar les dificultats que puguin haver-hi, que segurament seran moltes, però els ponts s’han de mantenir.- Està per decidir.

