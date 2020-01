La Crida considera que l'acord entre ERC i el PSOE ja és «paper mullat»

L'executiva de la Crida Nacional per la República s'ha reunit aquest dilluns amb la investidura de Pedro Sánchez molt fresca en la memòria i amb la inhabilitació exprés del president Quim Torra damunt la taula. Si Sánchez ha sortit del Congrés dels Diputats en direcció a la Moncloa és, en part, perquè ERC s'ha abstingut en virtut d'un acord amb el PSOE segons el qual es posarà en marxa una mesa de diàleg institucional . La decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de desposseir Torra de l'acta de diputat ha fet que la Crida consideri "paper mullat" l'entesa entre republicans i socialistes."El cop a la democràcia perpetrat per la JEC deixa en poc més que paper mullat les declaracions i els acords d'investidura signats entre ERC i el PSOE, que havien de tancar la porta a la repressió i retornar a les vies polítiques la solució del conflicte entre Catalunya i Espanya", assegura l'associació liderada per Carles Puigdemont i Jordi Sànchez en un comunicat. "No és creïble que el pacte posi fi a la repressió i obri una nova via de diàleg entre el Govern de Catalunya i el d'Espanya quan una autoritat administrativa espanyola decideix la destitució del president de la Generalitat", assenyala.El text insisteix en un dels principals reclams de l'entitat, que és la unitat. "Apel·lem a la responsabilitat de les organitzacions polítiques i socials sobiranistes a recuperar un espai comú d'acció per defensar de manera activa i determinada les nostres institucions i els drets polítics fonamentals", manté el comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor