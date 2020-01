Un creuer comença la volta al món en 117 dies amb sortida i arribada a Barcelona

Els passatgers han anat pujant a bord en els últims dos dies a diversos ports començant per Civitavecchia, Roma (Itàlia), però no ha estat fins que ha salpat de Barcelona que tota l'activitat habitual del vaixell en els gairebé quatre mesos de viatge s'ha posat en marxa. Lázaro, que ha assessorat clients de MSC Cruceros per embarcar-se en el viatge, diu que la "qualitat-preu" del paquet és "molt bona". "No és un luxe total, però sí un estàndard molt aconsellable", aclareix en declaracions a l'ACN.Segons ell, l'únic "defecte" que podria tenir un viatge d'aquest tipus és la "massificació", però Lázaro creu que no és el cas perquè "no te n'adones" que al creuer hi viatgen milers de persones, perquè "només te'ls trobes sopant, entrant o sortint".Els passatgers consultats per l'ACN en valoren la comoditat i les possibilitats de conèixer noves cultures. És el cas d'en David, d'Andorra, que diu que en el recorregut "hi ha molta barreja de cultura, aventura i natura". Entre les coses que espera del viatge, s'hi troba "conèixer món, gent, cultures" i sobretot "poder estar una temporada fora d'aquest ambient d'estrès" que, segons ell, es pateix a Europa. El passatger pirinenc busca "desconnectar" i "trencar la rutina" a bord del vaixell MSC Magnifica.L'Enriqueta Martínez, una passatgera barcelonina jubilada, diu que viatja en creuer perquè són "molt còmodes" especialment per gent de la seva edat. "Arribes, deixes les maletes, tot a l'armari, i no t'has de preocupar de res més", afegeix.El primer indret que en David, l'Enriqueta i un total de 2.158 passatgers visitaran serà Lisboa i Funchal (Madeira). Després creuaran l'Atlàntic fins a recórrer tot el Con Sud, a Sud-Amèrica, amb parades a ciutats com Rio de Janeiro (Brasil), Montevideo (Uruguai) o Buenos Aires (l'Argentina). Ja al Pacífic, veuran Valparaíso (Xile), i diverses illes del mar, com la Polinèsia Francesa o les Illes Cook. Després de visitar Austràlia i Nova Zelanda, es dirigiran al Sud-Est asiàtic, amb parades a Singapur, Malàisia, Sri Lanka o Oman. Per acabar, creuaran el Canal de Suez i pararan a Civitavecchia, Gènova i Marsella abans de desembarcar definitivament a la capital catalana.