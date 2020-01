Puigdemont i Comín porten al TC el rebuig del Suprem a retirar les seves ordres de detenció a Espanya

Els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín han presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional pel rebuig del Suprem a retirar les seves ordres de detenció i ingrés a presó a Espanya. Arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Oriol Junqueras i el seu reconeixement com a eurodiputats, la defensa de Puigdemont i Comín demana "deixar sense efecte" les peticions de detenció per garantir la seva "llibertat de circulació per complir amb les seves obligacions com a diputats del Parlament Europeu".A més, també exigeix suspendre cautelarment "qualsevol altra mesura restrictiva a la seva llibertat", com les euroordres, que Bèlgica, de fet, ja ha aturat. En el seu recurs al Constitucional, al qual ha tingut accés l'ACN, l'advocat Gonzalo Boye també planteja l'opció que els magistrats plantegin una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els efectes de la sentència del 19 de juliol en els seus clients.En concret, Boye argumenta que la seva demanda s'hauria d'estimar totalment, però que si els magistrats tenen "dubtes" poden plantejar a Luxemburg si "la decisió de no aixecar les ordres de recerca, captura i ingrés a presó vulnera els drets fonamentals reconeguts a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea". El recurs d'empara al Constitucional arriba arran del rebuig del Suprem als recursos precedents de Puigdemont i Comín contra la seva ordre de detenció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor