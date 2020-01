Sánchez esperarà fins la setmana vinent per anunciar el seu govern

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, preveu donar a conèixer la composició del nou govern la setmana vinent, segons fonts socialistes. En un primer moment, fonts socialistes -així mateix ho apuntaven aquest cap de setmana- indicaven que els terminis serien ràpids, però ara s'allargaran tot i haver forçat els terminis per fer una investidura en cap de setmana i en plenes dates festives arreu de l'Estat.El Congrés ha investit Sánchez aquest dimarts però el líder del PSOE encara no ha aclarit qui formarà part del seu executiu encara que ja ha transcendit qui seran els ministres d'Unides Podem Pablo Iglesias serà vicepresident d'afers socials i Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz i Manuel Castells seran ministres. Dels socialistes, només s'ha definit Nadia Calviño com a vicepresidenta econòmica i Carmen Calvo com vicepresidenta política.Així doncs, es descarta que aquest divendres sigui la reunió del primer Consell de Ministres del govern de coalició.

