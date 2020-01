Luca de Meo deixa la presidència de Seat per anar a Renault

El que fins fa poc era un moviment probable s'ha acabat confirmant. Luca de Meo, president de Seat, abandonarà l'automobilística per ser el nou conseller delegat de Renault. Segons ha avançat el diari Ara , el directiu italià deixa l'empresa "a petició pròpia i de mutu acord" amb el grup Volkswagen, màxim accionista de la companyia catalana.El nou president de la marca serà Carsten Isensee, actual vicepresident de finances de Seat. No obstant això, Isensee ocuparà el càrrec de forma temporal, fins que es doni a conèixer el nom del nou president de l'empresa catalana amb més treballadors.De Meo tanca una etapa que va iniciar l'any 2015, quan va prendre el relleu de Jürgen Stackmann. El directiu italià va aterrar enmig d'un escenari delicat: Seat portava set anus consecutius registrant grans pèrdues i la reputació del grup Volkswagen, esquitxat pel Dieselgate, estava en hores baixes.L'empresari, però, va saber vincular Seat a la marca Barcelona i va iniciar una aposta basada en la fabricació de models tot-terreny urbans. El seu mètode va tenir èxit ben aviat. El 2016, Seat va tancar l'exercici amb un benefici de 903 milions d'euros, multiplicant per 150 les xifres registrades l'any anterior.Segons les últimes dades, l'empresa segueix assolint unes xifres mai vistes. Fins a novembre de 2019, Seat va aconseguir vendre més de 542.800 vehicles, un 10,3% més respecte al mateix període de l'any anterior i un nou rècord absolut pel grup.

