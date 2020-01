Ikea indemnitzarà amb 46 milions la família d'un nadó que va morir aixafat per un moble

Ikea pagarà 46 milions de dòlars (poc més de 41 milions d'euros) a la família del nadó de dos anys que va morir aixafat per un moble el 2017. La calaixera, que va ser retirada del mercat, ja havia causat la mort a tres nens més uns anys abans. Després d'un llarg litigi, la companyia sueca ha arribat finalment a un acord amb els pares del petit.Els fets van tenir lloc a Califòrnia. El moble, de la línia Malm, va caure sobre el nadó. Quan els pares se'n van adonar, ja era massa tard. La calaixera pesava més de trenta quilos. Ikea va reconèixer temps després que el seu disseny la feia molt inestable si no es fixaven a la paret.El pes i la forma dels calaixos facilitaven que tota l'estructura es precipites cap endavant, tal com es pot veure en el següent vídeo difós per la cadena nord-americana ABC News.Segons informen mitjans locals, els 46 milions de dòlars representen el major acord en termes d'indemnització de mort infantil per negligència en tota la història dels Estats Units. "Cap acord pot canviar els tràgics efectes de l'accident, però estem contents que totes les parts implicades haguem arribat a una solució", ha declarat un portaveu del gegant suec.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor