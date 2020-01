Bustos, citat a declarar per les subvencions de la Federació de Municipis de Catalunya

L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos tornarà a rendir comptes davant de la justícia. Ho farà com a investigat per la peça 25 del cas Mercuri, que investiga una presumpta malversació de fons públics per la concessió de subvencions irregulars a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Serà el 21 de gener i tal com ho ha ordenat la titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil.També estan citats, el secretari general de la FMC d’aleshores, Adolfo Moreno; el director de la Fundació ACSAR, José Antonio Cabanillas; l’actual alcalde de Pineda de Mar i que en el moment dels fets era assessor de la FMC, Xavier Amor; l’exregidor del PSC Arenys de Mar, Santiago Fontbona, en qualitat d’assessor extern de l’organisme i Montserrat Costa per ser contractada per la FMC com a assessora externa.La peça 25, que és per suposades irregularitats a la Fundació Privada ACSAR per part de la FMC, es va traslladar al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, perquè la seu d'aquesta entitat es troba a la capital catalana. Els fets investigats en concret són suposades despeses privades dutes a terme per l'exbatlle, Moreno i Costa a càrrec de l'organització.Així com, la concessió d’una subvenció de 25.000 euros atorgada de manera irregular per part de la FMC a la Fundació Privada ACSAR per a la contractació de la presidenta de l’Associació de Llatinoamericans de Sabadell, Ligia Gisella Castelo. I l'abonament de diverses factures sense justificar per part de la FMC a favor de Fontbona per treballs d’assessoria externa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor