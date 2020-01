La Moncloa posa protecció al diputat de Terol Existeix

El Ministeri de l'Interior ha posat protecció al diputat de Terol Existeix Tomás Guitarte després d'avaluar les amenaces que ha rebut en les últimes hores. Així ho han explicat fonts d'aquest departament a Europa Press.Aquestes mateixes fonts han confirmat que "s'han adoptat mesures per garantir-ne la seguretat", sense especificar quines per qüestions operatives. La formació del diputat ha denunciat amenaces i insults des de les xarxes socials i també l'aparició de pintades en què es demanava que no donés suport a la investidura de Pedro Sánchez.Guitarte, de fet, ha passat la nit d'aquest dilluns a dimarts -prèvia a la votació definitiva al Congrés- en una localització sense determinar per protegir la seva integritat.Els tècnics del Ministeri de l'Interior avaluen de manera habitual les amenaces contra polítics i altres persones de rellevància pública abans de decidir quin tipus de protecció presten.El portaveu de Terol Existeix, Amado Goded, ha lamentat els "insults" també de part d'alguns grups del Congrés cap a Tomás Guitarte des que va expressar el seu suport a la candidatura de Sánchez, que ha estat reelegit president del govern espanyol aquest dimarts amb un marge de dos vots

