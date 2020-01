Junqueras, escollit portaveu de l'ALE al Parlament Europeu

Oriol Junqueras ha estat escollit aquest dimarts portaveu de l'Aliança Lliure Europea (ALE), la quarta major força al Parlament Europeu i el grup on també es troben Carles Puigdemont i Toni Comín. A banda, el líder d'ERC també ha estat nomenat vicepresident primer del grup dels Verds/ALE, tal com ha assegurat la formació a través d'un comunicat.En el mateix escrit, l'ALE qualifica de "vergonya" el fet que Junqueras no hagi pogut assumir el seu càrrec durant "tant de temps, menystenint tots aquells ciutadans catalans que van votar-lo". "El comportament de diversos organismes de l'estat espanyol ha estat vergonyós i les institucions han de respectar ara la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea", ha afegit l'ALE.François Alfonsi, eurodiputat cors del mateix grup, també ha tingut unes paraules per Junqueras. "Esperem rebre'l a Estrasburg la setmana que ve perquè pugui ocupar el seu escó com a eurodiputat i assumir la presidència del grup ALE", ha expressat Alfonsi. Junqueras substituirà així a l'eurodiputat escocès Alyn Smith, ara diputat del parlament britànic.La decisió de l'ALE arriba tan sols un dia després que el Parlament Europeu reconegui a Junqueras com a eurodiputat . En un comunicat oficial de la direcció general de la presidència, l'Eurocambra va assenyalar que té previst que Junqueras, Puigdemont i Comín puguin prendre possessió del càrrec el pròxim 13 de gener, dia en què se celebrarà la primera sessió plenària del curs 2020.De fet, la web del Parlament Europeu ja ha inclòs Junqueras a la llista d'eurodiputats. A la pàgina també figuren els noms de Carles Puigdemont i Toni Comín, que ja van ser acreditats com a eurodiputats el passat 20 de desembre L'Aliança Lliure Europea, on s'integra ERC, té una coalició parlamentària amb els ecologistes, el grup dels Verds/ALE presidit per Ska Keller i Philippe Lamberts. És la quarta força al Parlament Europeu amb 75 eurodiputats.

