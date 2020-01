El Govern imposa a Cabify 54 multes per més de 32.000 euros per incompliment del decret de les VTC

El Govern ha imposat a Cabify 54 multes de 600 euros cadascuna per haver incomplert el decret llei que marcava una precontractació mínima de 15 minuts pels vehicles VTC. El secretari general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ho ha explicat després de reunir-se amb el sector del taxi, que amenaça de convocar protestes i vagues durant el Mobile World Congress si no es garanteix l'aplicació total de la normativa catalana.Els motius de les infraccions són sobretot l'incompliment de la precontractació de 15 minuts dels seus serveis, per fer servir cotxes que no estaven donats d'alta al registre i captar clients a la via pública. Els expedients sancionadors estan tancats i s'espera que l'empresa ingressi els 32.000 euros o els recorri als tribunals.