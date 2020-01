«Joker» arrasa en les nominacions als BAFTA, els premis de cinema britànics

L'acadèmia cinematogràfica i de televisió del Regne Unit ha emès les nominacions als premis BAFTA del 2020, on tres produccions són les clares protagonistes: Joker, Érase una vez... en Hollywood i The Irishman. La primera se situa com la favorita, amb 11 nominacions. Els films de Quentin Tarantino i Martin Scorsese, amb 10 nominacions, tanquen el podi de luxe en unes nominacions molt repartides. El director britànic Sam Mendes és l'autòcton amb més números per endur-se premis amb la seva pel·lícula bèl·lica 1917. Els BAFTA l'han nominada a 9 premis i ja va ser la gran triomfadora dels Globus d'Or nord-americans.Dues pel·lícules espanyoles també són protagonistes en els guardons britànics. Pedro Almodóvar i el seu film Dolor y Gloria han estat nominats en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. La pel·lícula d'animació Klaus ho ha estat també en l'apartat de millor pel·lícula d'animació. La gala dels premis BAFTA se celebrarà el 2 de febrer, en el mateix mes que també s'atorgaran els Gaudí, els Goya i els Oscar.Aquestes són les nominacions més destacades:- 1917- The Irishman- Érase una vez... en Hollywood- Parásitos- Joker- Sorry We Missed You- 1917- Bait- Para Sama- Rocketman- The Two Popes- Sam Mendes per 1917- Martin Scorsese per The Irishman- Todd Phillips per Joker- Quentin Tarantino per Érase una vez... en Hollywood- Bong Joon-ho per Parásitos- Leonardo DiCaprio per Érase una vez... en Hollywood- Adam Driver per Historia de un matrimonio- Taron Egerton per Rocketman- Joaquin Phoenix per Joker- Jonathan Pryce per The Two Popes- Jessie Buckley per Wild Rose- Scarlett Johansson per Historia de un matrimonio- Saoirse Ronan per Mujercitas- Charlize Theron per Bombshell- Renéé Zellweger per Judy- Tom Hanks per Un amigo extraordinario- Anthony Hopkins per The Two Popes- Al Pacino per The Irishman- Joe Pesci per The Irishman- Brad Pitt per Érase una vez... en Hollywood- Laura Dern per Historia de un matrimonio- Scarlett Johansson per JoJo Rabbit- Florence Pugh per Mujercitas- Margot Robbie per Bombshell- Margot Robbie per Érase una vez... en Hollywood

