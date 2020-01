El rodatge de la sèrie «El inocente» de Netflix arriba a Berga

La sèrie és l'adaptació de la novel·la homònima de Harlan Coben. Al llarg de vuit capítols, Mario Casas i Aura Garrido es posen a la pell de Mateo i Olivia, una parella que haurà de refer la seva vida per segona vegada després de rebre una pertorbadora notícia.





La recuperació del convent de Sant Francesc



Des del 2014, quan van marxar-ne els últims franciscans, el convent de Sant Francesc de Berga era buit. El 2016 aquests el van cedir a l'Ajuntament i aquest el va rehabilitar amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa i l'impuls d'Amics de Joan Ferrer. Per això, la planta baixa s'ha convertit en una sala d'exposicions diàfana i versàtil

Camions amb material de rodatge a Sant Francesc. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Segons la sinopsis, una nit de fa nou anys, Mateo intercedeix innocentment en una baralla i acaba convertint-se en un assassí. Ara és un exconvicte que no dona res per segur. La seva dona, Olivia, està embarassada i tots dos estan a punt d'aconseguir la casa dels seus somnis, però una trucada inexplicable des del mòbil de l'Olivia torna a destrossar la vida del Mateo per segona vegada.

El convent de Sant Francesc de Berga data del segle XIV. Si un fet el caracteritza, però, és la seva versatilitat al llarg de la història. Aquest dimarts en aquest edifici s'han començat a rodar escenes de la nova sèrie de Netflix El Inocente, que protagonitzen Mario Casas, Aura Garrido i Alexandra Jiménez. La previsió és que es gravi a la ciutat fins divendres 10 de gener.Encara que no ha transcendit quins actors participen en les escenes que es gravaran a Berga, sí que es preveu que hi participin alguns dels berguedans que fa unes setmanes van apuntar-se als càstings per a figuració. La productora va fer una crida a la ciutat per trobar nens i nenes de 6 o 8 anys i adolescents d'entre 13 i 16 anys. D'entrada, no s'espera que es puguin veure per la ciutat les cares més conegudes de la producció, com el popular Mario Casas.La productora manté el rodatge en el més estricte secret i no permet que es captin fotografies. Ara bé, els camions amb nombrós material de rodatge i cablejat són ben visibles a la zona des de primera hora d'aquest matí.