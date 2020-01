Junqueras demana al Suprem que suspengui l'acord de la Junta Electoral que l'inhabilita com a eurodiputat

Oriol Junqueras ha presentat aquest dimarts un recurs a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que l'inhabilita per ser eurodiputat al Parlament Europeu. La defensa del líder d'ERC demana a l'alt tribunal mesures cautelaríssimes perquè no s'apliqui la inhabilitació mentre resol el recurs presentatDe moment, malgrat la decisió de la JEC, el Parlament Europeu compta que Junqueras pugui ser present al primer ple de l'any previst pel dia 13 de gener a Estrasburg, juntament amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que ahir van complir amb els tràmits per convertir-se en eurodiputats de ple dret.L'advocat de Junqueras demana al Tribunal Suprem que suspengui l'execució de l'acord de la JEC i ho comuniqui al Parlament Europeu o, si no, que ordeni que ho faci l'ens electoral. Andreu Van den Eynde argumenta que Junqueras està "plenament legitimat" per demanar aquestes mesures cautelars perquè estan en joc els seus drets en intentar privar-lo del seu escó a l'Eurocambra.El representant del líder d'ERC també nega que la JEC tingui competència per prendre aquesta decisió i assenyala els sis vots particulars contra l'acord, que sostenen precisament aquesta postura i advoquen per remetre la qüestió al Tribunal Suprem. El recurs també constata que la JEC no ha hauria d'haver-se pronunciat sense esperar el posicionament de l'alt tribunal espanyol.

Recurs de Junqueras al Suprem by naciodigital on Scribd

