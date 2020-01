VÍDEO L'emotiu (i contundent) discurs de Montse Bassa al Congrés

La germana de Dolors Bassa, la diputada d'ERC Montse Bassa, ha estat aquest dimarts molt crítica amb Pedro Sánchez i, malgrat això, ha insistit en l'abstenció del seu grup per facilitar un diàleg del qual s'ha declarat escèptica. En una intervenció que la dreta ha intentat torpedinar amb crits i xiulets, ha afirmat que els socialistes "també són botxins" i que a ella no li importa gens la governabilitat de l'Estat, però ha citat els presos polítics que li reclamen intentar l'entesa."Des de la gestió de la ràbia i la impotència, des de l'empatia necessària, des d'un gran escepticisme i plenament fidel a una ideologia pacifista i feminista que considera que els conflictes es resolen votant i dialogant, votarem abstenció per donar l'oportunitat al diàleg", ha conclòs un parlament que ha començat citant la seva germana i la seva mare i al temps que passaven juntes en les festes de Nadal fins que "uns jutges suprems van decidir robar-li el temps a la Dolors [Bassa], i també a la seva família i amistats". "I ens han robat un tros de vida", ha afegit, deixant clar que parlava com a "familiar d'una presa política catalana"."També vostès són botxins, està a les seves mans canviar les lleis", ha clamat als socialistes, dels quals ha lamenta que "prefereixen colpejar i engarjolar abans de reconèixer un dret democràtic com el de l'autodeterminació" i ha afegit: "No és la la llei, són vostès, el seu concepte de la democràcia". Bassa ha subratllat el "dolor, ràbia i impotència" que senten els familiars de presos i molts independentistes, ha recriminat que el PSOE ajudés a alimentar el "relat fals de violència a Catalunya" i ha carregat contra els que voldrien que els líders independentistes patissin més."On està el PSOE? Se n'alegra del nostre dolor? Se sent satisfet que hagin condemnat la meva germana i els seus companys a 12 i 13 anys?", s'ha preguntat la diputada, que ha insistit que "el PSOE ha estat còmplice de tot això i de la gran mentida de la violència a Catalunya", així com de "la criminalització de la protesta". Malgrat tot, ha reclamat empatia i ha apostat per construir una "República catalana independent des de la cordialitat amb Espanya".

