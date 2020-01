La Policia Local de Vilanova persegueix 50 quilòmetres per l'AP-7 un cotxe amb 240 quilos d'haixix

La Policia Local de Vilanova del Vallès (el Vallès Oriental) va perseguir aquest diumenge, durant 50 quilòmetres per l'AP-7, un cotxe que transportava 240 quilos d'haixix.Segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat, la Guàrdia Municipal de Vallromanes va alertar la policia local vilanovina d'un vehicle de lloguer sospitós que es dirigia cap al municipi. Tres agents van organitzar un control de seguretat ciutadana a la rotonda de la cruïlla de la BP-5002 amb el Passeig del Centenari per interceptar-lo. Un cop el cotxe va arribar al punt de control, se’l va saltar, envestint el vehicle policial, fet que va obligar als agents a iniciar la persecució per l'autopista fins a la sortida 10, a l'alçada d'Hostalric.Un cop van arribar a aquesta localitat van comptar amb l'ajuda de la seva policia local. Abans de l’entrada del peatge, el conductor de la furgoneta es va veure obligat a aturar-se per la impossibilitat de maniobrar a causa de la presència de dues patrulles. Va sortir del vehicle i va endinsar-se a una zona boscosa, però dos agents de la policia de Vilanova van aconseguir, després de la persecució, atrapar-lo i detenir-lo.A l’interior del vehicle es van trobar 47 paquets embolicats individualment amb uns 240 quilos d'haixix. El detingut va ser trasllat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Granollers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor