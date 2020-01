VÍDEO Vox marxa i Suárez Illana torna a fer el numeret quan intervé Bildu

La intervenció d'EH Bildu va representar un dels moments de més tensió durant el cap de setmana, en la primera volta del debat d'investidura de Pedro Sánchez, i aquest dimarts tampoc ha estat absenta d'espectacle per part de la dreta. Adolfo Suárez Illana, com ja va fer fa un parell de dies, ha tornat a donar l'esquena al portaveu basc. Oskar Matute se n'ha burlat: "Hi ha qui juga a fer de jurat de La Voz".Mentre Matute prenia la paraula, els diputats de Vox s'han aixecat dels seus escons i han abandonat l'hemicicle, tal com s'aprecia en el vídeo que encapçala aquesta notícia.

