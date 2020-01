L'Ajuntament de Barcelona planteja a Interior acabar amb els talls a la Meridiana i canviar-los de lloc

Des que es va conèixer la sentència del Tribunal Suprem, el 12 d'octubre, un grup de veïns tallen l'avinguda Meridiana , a l'alçada del passeig Fabra i Puig, cada dia a les vuit del vespre per mostrar el seu rebuig a la condemna dels líders independentistes. La protesta, que havia arribat a durar tres hores diàries, comporta afectacions de trànsit en una de les vies més importants d'entrada i sortida de la ciutat. I això és el que preocupa l'Ajuntament de Barcelona, que via Guàrdia Urbana, ha remès un informe a la Direcció General d'Administració de Seguretat, del Departament d'Interior, en el qual demana canviar de lloc la manifestació i reduir-ne la durada.L'informe de la Guàrdia Urbana insisteix, tal com ha pogut comprovar, que l'avinguda Meridiana és una de les vies més transitades de la ciutat i que els talls comporten una afectació de moltes hores que cal revertir. Per això, es planteja ubicar les concentracions en un carrer amb menys volum de trànsit i en una zona propera a la de les actuals protestes. En el document, no s'especifica en quin carrer. Ara bé, sí que planteja la possibilitat que les concentracions es puguin fer en un altre horari. Fonts municipals recorden que l'Ajuntament ha de vetllar per la mobilitat viària i que aquests informes són habituals quan es produeixen afectacions d'aquest tipus a la ciutat.Els talls diaris de la Meridiana estan previstos fins al 28 de febrer. Així consta a l'Ajuntament de Barcelona i aquesta és la intenció manifestada per l'ANC, que dona suport a la mobilització. De fet, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, va explicar el 13 de desembre en una comissió del consistori que havia estat l'ANC qui havia traslladat a Interior la voluntat d'allargar les protestes fins a finals febrer.Batlle, que des del primer moment va oposar-se a les protestes , va titllar de "disbarat" en aquella comissió a l'Ajuntament que es mantinguessin els talls i ja va avançar l'elaboració d'un informe destinat a Interior. "Ens preocupa el tema. Hi ha un ús abusiu d'un dret que col·lisiona amb el dret de funcionament ordinari de la ciutat", va afirmar el tinent d'alcalde el 13 de desembre.Les fonts municipals consultades per aquest diari recorden que les mesures que es prenguin dependran de la decisió de la Decisió General d'Administració de Seguretat i constaten que els Mossos d'Esquadra també poden emetre un informe per plantejar propostes per analitzar beneficis per a la mobilitat viària. Fonts d'Interior rebutgen fer cap declaració i recorden que es tracta d'una manifestació comunicada, "un dret bàsic protegit per la Constitució i la llei".

