La JEC admet que el Parlament Europeu va ignorar el seu avís conforme havia inhabilitat Junqueras

El president de la Junta Electoral Central (JEC), el magistrat Antonio Jesús Fonseca Herrero, ha assegurat aquest dimarts que l'organisme arbitral va enviar el 3 de gener a dues adreces electròniques del Parlament Europeu la notificació amb la resolució que inhabilitava el president d'ERC, Oriol Junqueras, com a eurodiputat i que una d'elles es va llegir el dia 6 al matí, abans que l'Eurocambra expedís la credencial al líder republicà Així ho explica la JEC en un comunicat que ha fet públic aquest dimarts, després que el Parlament Europeu assegurés que no havia rebut cap notificació de l'organisme arbitral sobre la decisió que concerneix Junqueras.En el comunicat, la JEC subratlla que va ser el mateix dia 3 de gener a la nit, després d'aprovar la resolució que va anul·lar el mandat de Junqueras com a eurodiputat, quan va notificar la decisió a tots els interessats, entre ells el Parlament Europeu.Les notificacions es van enviar a les dues adreces electròniques de l'Eurocambra en l'àmbit de la convocatòria electoral dels dies 23 i 26 de maig del 2019. "Es va efectuar a les 20:48 hores del mateix dia 3 de gener del 2020 i consta la recepció al Parlament Europeu i la lectura d'una d'elles a les 10:10:51", especifica l'organisme.La decisió del Parlament Europeu d'expedir la credencial de Junqueras es va conèixer a les 14.00 de dilluns i tenia data del mateix dia de Reis, però una hora després l'Eurocambra va esgrimir que no havien rebut cap notificació oficial de la JEC.

