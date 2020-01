Puigdemont i Comín deixen l'acta de diputat al Parlament per poder ser eurodiputats

El president @KRLS ha entrat aquest migdia al registre del @parlamentcat la renúncia a l'acta de diputat. És un tràmit necessari per ser eurodiputat de ple dret del Parlament Europeu, atès que els dos càrrecs són incompatibles.



Persistim i guanyarem ‼️#NoEnsRendirem pic.twitter.com/R47jAItKIR — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 7, 2020

Carles Puigdemont i Toni Comín han renunciat aquest dimarts a l'acta de diputat al Parlament de Catalunya per poder ser eurodiputats al Parlament Europeu. El règim d'incompatibilitats no permet acumular aquests dos càrrecs i, com ja estava previst, l'expresident i l'exconseller han entrat aquest migdia a registre del Parlament la renúncia al seu escó a la cambra catalana per poder complir els tràmits per ser europarlamentaris. Puigdemont i Comín van rebre l'acreditació definitiva d'eurodiputats ahir a l'Eurocambra després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Tots dos, així com Oriol Junqueras, estan citats al primer ple de l'any al Parlament Europeu d'Estrasburg. En un comunicat, l'Eurocambra va oficialitzar que tots tres són eurodiputats d'acorda amb la sentència de TJUE, un document que obvia l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) del passat divendres.

