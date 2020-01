JxCat, a Sánchez: «No podem votar en contra de Catalunya i a favor de la repressió»

Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, ha refermat aquest dimarts la negativa de la seva formació a investir Pedro Sánchez. "No podem votar en contar de Catalunya i a favor de la repressió", ha assenyalat Borràs, que ha indicat que a Espanya "no hi ha separació de poders" i ha condicionat el diàleg amb l'Estat al fet que estigui marcat per la voluntat de "treballar" per Catalunya. També ha aprofitat per demanar la llibertat d'Oriol Junqueras, a qui el Parlament Europeu -com a Carles Puigdemont i Toni Comín- ha reconegut com a eurodiputats "Les circumstàncies [de la investidura] no tenen res de normal. No podem votar la investidura quan l'arquitectura política i judicial vol desposseir de la presidència Quim Torra", ha destacat en referència a la inhabilitació exprés del màxim dirigent del país, que es troba immersa en un marc d'escrits a la Junta Electoral Central (JEC) i de recursos al Tribunal Suprem, que s'haurà de pronunciar sobre la qüestió."Rectifiquin, perquè vostès circulen en sentit contrari. El destí és la nul·litat d'un judici contstruït des de la vulneració de drets fonamentals. Haurà de passar del diàleg als fets, ja sigui per convicció o per supervivència", ha remarcat la dirigent nacionalista, que ha definit el moment actual d'Espanya com una "desfeta política i judicial".

