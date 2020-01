Iglesias etziba a la dreta que són la «major amenaça» per a la pervivència de la monarquia

En una sessió crispada al Congrés pels atacs de la dreta i l'extrema dreta al nou govern de coalició , Pablo Iglesias ha fet una advertiment als rivals parlamentaris. El líder d'Unides Podem ha avisat al PP i Vox que la seva defensa de la monarquia - amb crits de "Viva España y viva el rey" - és una mala manera de protegir Felip VI. "Si volen defensar la monarquia, evitin que la monarquia s'identifiqui amb vostès", ha afirmat. Iglesias ha recordat a Pablo Casado i Santiago Abascal que són la "major amenaça" per a la pervivència de la monarquia.El futur vicepresident del govern espanyol ha iniciat el seu discurs amb un missatge d'agraïment a Aina Vidal, diputada d'En Comú Podem, que aquest dimarts és al Congrés i ha anunciat en les últimes hores que pateix càncer. Vidal ha rebut els aplaudiments del PSOE i dels seus companys de formació, així com d'altres diputats que donen suport a l'executiu. Iglesias ha pronosticat que el govern de coalició serà a la diana per qui l'integra: "No ens atacaran pel que farem, ens atacaran pel que som".Iglesias ha exigit a Casado no instrumentalitzar les víctimes del terrorisme i, per fer-li evident, ha llegit un missatge de Rosa Lluch, integrada a les llistes dels comuns i filla d'Ernest Lluch, assassinat per ETA. El líder d'Unides Podem també ha volgut recordar que el nou executiu treballarà per atendre la classe treballadora, lluitar contra la violència masclista, atendre els drets de les persones migrants i ser sensible a les identitats territorials.

