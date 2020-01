VÍDEO Iglesias dona un ram de flors a Aina Vidal al Congrés mentre els seus companys criden «sí que es pot»

Pablo Iglesias entrega un ramo de flores a Aina Vidal en nombre de la formación de Unidas Podemos. El resto de sus compañeros responden con un aplauso y gritos de "¡Si se puede!"

Segon moment emotiu del dia protagonitzat per la diputada dels comuns Aina Vidal. Just després que acabés la definitiva votació de la investidura de Sánchez al Congrés, en què Pedro Sánchez ha revalidat la presidència del govern espanyol de la mà de Podem i els sobiranistes, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha lliurat a Vidal un ram de flors, enmig de l'hemicicle. la resta de diputats de la formació s'hi han sumat amb crits de "sí que es pot".Aina Vidal va anunciar dissabte que pateix un tipus de càncer "estrany, estès i agressiu", i que per això s'havia perdut la primera votació al Congrés. Però que no faltaria a la votació decisiva, per "estar a l'alçada" d'una societat "feminista, ecologista i que brama per recuperar la justícia social".Prèviament, Vidal havia rebut una ovació tancada a la cambra. Per part dels seus coreligionaris, però també des d'altres bancs, i molt destacadament per part dels representants socialistes. Ha estat tot just després que el propi Iglesias, li agraís haver assistit al debat, només començar el seu torn de paraula.En el torn d'ERC, a càrrec de Montse Bassa -la germana de l'exconsellera i presa política Dolors Bassa-, els diputats republicans també han aplaudit Vidal dempeus. La portaveu de Cs, Inés Arrimadas, ha començat igualment la seva intervenció amb unes paraules per a Vidal, "et posarà bé", també rebudes amb aplaudiments.

