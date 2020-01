L'Audiència Nacional descarta jutjar per assassinat els tres processats pels atemptats del 17-A

El jutge que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils ha decidit enviar els tres processats a judici, però no per l'assassinat de les 16 persones el 17 d'agost, perquè no veu prou indicis per atribuir-los-hi la participació directa. El magistrat els atribueix pertinença en organització terrorista, fabricació i tinença d'armes i estralls, en grau de temptativa, segons ha informat TV3.Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal i Saïd Ben Iazza es troben en presó provisional des de fa dos anys per la seva presumpta participació en els fets i seran les tres persones que s'asseuran al banc dels acusats per respondre-hi. La resta dels membres del grup gihadista van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra a Cambrils o van morir en l'explosió d'un habitatge a Alcanar (Tarragona).El magistrat assegura que els tres formaven part de la cèl·lula gihadista però considera que no pot atribuir a cap d'ells els 16 assassinats dels atemptats de Barcelona i Cambrils, com demanen les acusacions populars, perquè no veu prou indicis per afirmar que van tenir una participació directa en els fets.Es va ratificar a si mateix un mes després en una interlocutòria en la qual va rebutjar els recursos de les defenses i va confirmar els processaments dels tres presumptes terroristes, alhora que va precisar que no hi ha prou proves que acreditin que els sospitosos coneixien els plans de la cèl·lula d'atemptar a Catalunya.De fet, la Fiscalia s'ha mostrat en tot moment en el mateix posicionament que el jutge instructor i la Secció Segona Sala Penal de l'Audiència Nacional va donar el seu vistiplau a aquesta decisió. No obstant això, les acusacions com l'Asociación de Víctimas del Terrorismo i l'Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo asseguren que continuaran exigint fins a l'últim moment que, si més Oukabir i Houli Chemlal responguin pels 16 assassinats.

