VÍDEO Els diputats del PP, Cs i Vox esclaten amb visques a Felip VI en el discurs de Casado

"Visca el rei! Visca!". Aquests són els crits que aquest dimarts -com ja va passar diumenge- han tornat a ressonar des de la bancada del Partit Popular al Congrés abans del discurs de Pablo Casado. Dempeus, els diputats populars -també els de Vox i Ciutadans- han ovacionat Felip VI després que el president del partit iniciés la seva intervenció reivindicant "la màxima autoritat de l'Estat i símbol de la unitat i la continuïtat històrica d'Espanya".Casado ha estat extremadament dur amb Pedro Sánchez, a qui ha titllat d'"ultra" i l'ha acusat de "desertar de les seves obligacions constitucionals" per formar un govern "contra Espanya". "La història no l'absoldrà", ha acabat advertint el líder del PP a qui avui tornarà a ser investit president espanyol.

