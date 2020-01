Abascal: «La companyia asseguradora de la investidura s'anomena ETA»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha burxat durant la seva intervenció d'aquest dimarts en el suport de Bildu a la investidura de Pedro Sánchez. S'havia rumorejat que l'esquerra abertzale podria passar de l'abstenció al vot afirmatiu en cas que algun diputat socialista trenqués la disciplina de vot i ha etzibat al líder del PSOE: "La companyia asseguradora de la investidura, del cop institucional que estan fent, s'anomena ETA".Abascal ha asseverat que aquest suport implicarà el "blanqueig i la impunitat [d'ETA] i el referèndum", però també ha disparat contra Catalunya, criticant que "el rebel Torra" encara exercici com a president i ha lamentat l'acreditació d'Oriol Junqueras com a eurodiputat : "El Parlament Europeu torna a humiliar-nos".El líder de Vox ha disparat contra el futur executiu de coalició de PSOE i Podem, el qual ha afirmat que estarà "integrat i copresidit per comunistes amb estrets vincles amb dictadures, narcotraficants i teocràcies". "No els importa Espanya, sinó el nou règim i el govern socialista", ha clamat, i ha afirmat que Sánchez s'equipara amb el ministre comunista durant la Segona República Francisco Largo Caballero, de qui ha assegurat que gastava els recursos que rebia de l'URSS per pagar-se prostitutes.Abascal, però, ha començat condemnant un assassinat d'una dona i una filla per part del marit i pare a Esplugues de Llobregat , per la qual ha reclamat una llei de violència intrafamiliar que prevegi la "presó perpètua contra assassins i violadors" i no diferenciï entre víctimes parelles o filles. A més, ha citat un llistat d'agressions sexuals presumptament protagonitzades per immigrants i ha asseverat que el 79% d'homes imputats per violacions són estrangers, cosa que ha considerat una "plaga" que afirma que es vol amagar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor