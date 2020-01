VÍDEO Primera picabaralla al Congrés... als cinc minuts de començar el discurs de Sánchez

Tot just cinc minuts ha trigat a produir-se la primera picabaralla al Congrés, en la tercera i decisiva jornada de la investidura de Pedro Sánchez. Ha estat després que el president espanyol en funcions i candidat a la investidura, Pedro Sánchez, recriminés als partits de la dreta les seves objeccions a l'aliança de Sánchez amb Podem i els sobiranistes.La reacció del banc dels populars ha estat instantània: han escridassat i interromput Sánchez, recriminat-li que havia estat precisament ell qui havia avortat prèviament un govern de coalició amb Podem. Unes escridassades que han dut la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, a cridar a l'ordre els diputats populars. I que ha aprofitat Sánchez per atacar els representants populars: "O governen les dretes, o no hi ha govern a Espanya", els ha etzibat

