Casado acusa Sánchez de posar Espanya en mans de «terroristes i colpistes»

Enmig d'un ambient novament crispat, Pablo Casado ha pujat al faristol del Parlament amb una bateria de consignes preparades davant la imminent investidura de Pedro Sánchez. Només arrencar ha reivindicat la Constitució, el rei Felip VI i les víctimes d'ETA, que segons ell van ser "ultratratjades" diumenge durant la intervenció de Mertxe Aizpurua , portaveu de Bildu. Un discurs que ha servit a Casado per indicar que Sánchez ha posat Espanya "en mans de terroristes i colpistes", també en referència als independentistes catalans i a l'abstenció que emetrà ERC."Vostè vol resistir a qualsevol preu. És un cavall de Troia que arriba al govern d'Espanya per posar-hi els qui volen trencar-la", ha ressaltat el líder conservador, seguint amb el llenguatge ja posat en pràctica en la sessió de dissabte. Casado ha indicat que Sánchez té els espanyols retinguts com a "ostatges", i ha apuntat que ha situat l'estat de dret com a "moneda de canvia" davant la "patòlogica" ambició del líder del PSOE. "Va forçar una repetició electoral per no estar en mans de Podem, els independentistes i els batasunos. Ha comès un engany massiu", ha recalcat Casado.El líder del PP ha diagnosticat que ERC ha fet "xantatge en directe" als socialistes a través d'un líder "condemnat" -Oriol Junqueras- per tal d'arribar a una "mesa d'igual a igual, amb un referèndum només a Catalunya i una amnistia per als delinqüents sediciosos". "Està clavant una espasa per darrere a la separació de poders", ha assegurat Casado, que ha definit com a "ultra" el futur executiu perquè estarà integrat per Unides Podem -hereu d'una ideologia "que ha matat 80 milions de persones", en referència al comunisme- i estarà avalat per independentistes."Ha desertat de les obligacions constitucionals", ha ressaltat el dirigent conservador, ja abans que Sánchez prengui possessió del càrrec. "És un home de palla del nacionalisme", ha destacat Casado, que ha alertat el líder del PSOE que si compleix els acords amb els socis d'investidura "trencarà Espanya" i, en cas que no ho faci, "el faran fora". "La història no l'absoldrà", ha considerat Casado, rivalitzant amb Vox per veure qui té un to més dur contra el futur executiu liderat pels socialistes.Alineada amb el PP i Vox, la líder parlamentària de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha bastit un atac dur contra Sánchez i els socis del nou govern de coalició. Arrimadas, que ha confirmat el vot negatiu a la investidura, ha acusat el líder del PSOE d'haver "trencat tots els ponts amb el constitucionalisme". "No tindrem estabilitat, un govern sensat ni uns socis que pensin en Espanya", ha insistit, tot lamentat que Sánchez no hagi "aïllat els nacionalistes i els populistes".Com va fer en el debat previ a la primera votació, Arrimadas ha animat el transfuguisme a les files del PSOE. "No hi ha en aquesta bancada un vot valent com el de la senyora [Ana] Oramas", ha afirmat, en referència a la diputada de Coalició Canària, que ha optat pel "no" en lloc de l'abstenció, com volia el seu partit. La líder de Ciutadans ha carregat contra l'aliança del PSOE amb ERC després que els republicans, per boca de Montse Bassa, hagi dit que "li importa un rave la governabilitat d'Espanya". "Ha pactat amb formacions que diuen que a Espanya hi ha presos polítics", li ha recordat Arrimadas.

