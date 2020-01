Sánchez emplaça la dreta a assumir que hi haurà una coalició progressista

Sánchez: "Poden fer dues coses: seguir en l'enrabiada o acceptar el resultat democràtic que surti d'aquesta cambra"

"O coalició progressista o més bloqueig per a Espanya". Aquesta és la dicotomia que afronta Espanya en aquests moments segons la diagnosi que ha fet el candidat a la presidència, Pedro Sánchez. El líder del PSOE, que preveu sortir proclamat aquest dimarts amb 167 vots a favor, ha emplaçat la dreta a "acceptar el resultat electoral" i a assumir que hi haurà un govern de progrés. "Aquesta és l'única opció de govern possible", ha advertit tot demanant que es repeteixi la mateixa suma que dissabte en la primera votació.Sánchez ha entonat el seu discurs enmig d'un hemicicle de nou crispat pels crits de diputats de PP, Vox i Ciutadans. De fet, el líder del PSOE els ha recriminat els "insults" rebuts i ha definit els partits que votaran en contra de la seva investidura com una "coalició variopinta" que inclou l'extrema dreta, els anti-sistema i el "sobiranisme més intransigent". A la dreta ha demanat que no "malmetin la convivència" ni sembrin més "discòrdia".Tot plegat, mentre des de la bancada de la dreta es cridava "fals" i "visca el rei" quan Sánchez ha citat una frase del president de la República Manuel Azaña. Sánchez ha argumentat que, per molt que PP, Vox i Ciutadans considerin "inacceptable" l'abstenció d'ERC a la investidura, cal obrir un temps de "diàleg dins de la Constitució".Sánchez ha acusat la dreta de "tensar la situació", però l'ha advertit que la seva estratègia "no ha funcionat" per frustrar el govern d'esquerres. "Comprenc la contrarietat i frustració, però acceptin la realitat: han perdut les eleccions. Poden fer dues coses: seguir en l'enrabiada o acceptar el resultat democràtic que surti d'aquesta cambra", ha insistit. Ell, per la seva banda, s'ha compromès a amainar "el clima tòxic" i no sucumbir a la crispació. "Hem de recuperar l'espai d'entesa", ha dit.El líder del PSOE s'ha compromès a impulsar mecanismes per facilitar majories de govern enfront les "majories de bloqueig". No ha precisat la fórmula, però ha deixat entreveure que podria proposar reformes legals per afavorir que governi el partit més votat. "És inadmissible que es repeteixi", ha dit.

