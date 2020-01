Els CDR consideren un error «negociar amb qui et considera un enemic»

📄 COMUNICAT #CDRenXarxa



🔴 Davant la probable investidura del President del govern espanyol, l'atac de la JEC a les institucions catalanes i la contínua repressió:



👉 Cridem a enfortir l'autoorganització popular i seguir lluitant per la independència.#RevoltaPopular 🔥 pic.twitter.com/1oLSK2o10Y — CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) January 7, 2020

Els CDR han fet una crida a ''enfortir l'autoorganització popular'' per teixir una estratègia basada en ''la dissidència i la desobediència civil'', per la qual cosa proposen afectar l'economia de l'IBEX i generar una ''veritable revolta popular'' cap a la independència. En un comunicat, els CDR demanen no quedar-se ''en la buidor'' dels actes simbòlics i per això, demana ''coordinació i estratègia'' a més d'entusiasme, per no fer ''patir innecessàriament ningú''.Poc abans de la tercera i definitiva sessió d'investidura de Pedro Sánchez , l'organització ha assenyalat que creu que és un error voler negociar ''amb aquell qui et considera un enemic'' perquè considera que només admetrà com a pacte el que es pugui entendre ''com una rendició'' i assegura que no es pot esperar res ''dels partits anomenats independentistes''.Els CDR consideren que la negociació és ''errònia'' i asseguren que no esperen res de cap institució arbitral espanyola que creuen que només pretén ''la destrucció de la dissidència''. Els CDR asseguren que tampoc esperen res de la comunitat internacional que permet que hi hagi ''ostatges polítics'' des de fa més de dos anys, alguns en condicions d'aïllament i totes en condicions inhumanes. Per això, asseguren que esperen que les solucions vinguin del poble ''organitzat, ferm, digne i combatiu''.Des dels CDR es critica que els partits han fet un esforç per ''dominar'' el carrer i ''desmobilitzar l'independentisme de base''. Denuncien la ''brutalitat'' dels Mossos durant les protestes, critiquen el pacte d'investidura d'ERC amb el PSOE, a qui consideren un dels principals ''artífex'' de la ''lapidació'' de les institucions catalanes amb el 155, i consideren que la CUP només ''guarda les formes'' sense cap efectivitat.Per això, els CDR defensen que els partits volen ''tancar des de dalt'' el que la ciutadania ''lluita al carrer, des de baix''. Així, els CDR denuncien que els interessos partidistes passen davant dels de la ciutadania tant en l'eix nacional com en el social i creuen que no es pot ''seguir a remolc d'ells''. Consideren que el PSOE no és un partit ''honest ni confiable'' i que el govern que vol implantar en coalició no garanteix l'exercici de l'autodeterminació i promou legislació ''lliberticida'' i utilitza ''l'assetjament més intolerable'' contra l'independentisme.Els CDR qualifiquen de ''nou atac de l'autarquia judicial espanyola'', per part de la JEC contra el president Torra i l'eurodiputat Junqueras i expressen el seu suport. Amplien però, aquest suport a totes les persones represaliades i recalquen que algunes no tenen ''cap altre altaveu mediàtic'' que el de l'independentisme de base i el treball d'associacions d'advocats. Pels CDR l'estat espanyol es veu legitimitat per vulnerar qualsevol mena de dret amb l'objectiu de fer desaparèixer l'independentisme.

