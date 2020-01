VÍDEO Quan Ricky Gervais feia campanya per abolir els toros a Catalunya

Joe Pesci, Leonardo di Caprio, Martin Scorsese... ningú va quedar dempeus després del salvatge monòleg de Ricky Gervais a la gala dels Globus d'Or 2020. L'humorista britànic s'ha fet extremadament viral en les últimes hores: la xarxa va plena de comentaris elogiosos als seus brutals calbots contra l'star system de Hollywood.Són molts els que han descobert ara l'humor àcid i irreverent de Gervais, però ja fa temps que dispara a tort i a dret en forma d'acudit. A la televisió, i sobre els escenaris: el seu brutal sarcasme és implacable amb tothom.Entre altres coses, el britànic és obertament animalista i, pocs ho recordaran, però fa aproximadament 10 anys va participar en una campanya a favor de l'abolició de les curses de braus a Catalunya. Gervais, tal com es pot recuperar en el vídeo que encapçala aquesta notícia, emplaçava les autoritats a "actuar immediatament" i donava suport a la campanya en defensa dels drets dels animals "enough is enough".

