Telecinco emet «Cop d'estat» el dia de la investidura de Sánchez

Que mala leche telecinco... el día de la investidura promocionan una película llamada Golpe de Estado 😳 #Investidura — Teresa Sanz Sagués (@teresassagues) January 7, 2020

La cadena de Mediaset, Telecinco, emetrà aquesta nit la pel·lícula "No Escape", coneguda a Espanya com a "Cop d'Estat", i que casualment coincideix amb la investidura de Pedro Sánchez . Les xarxes socials no han tardat a fer-se ressò del títol, que ha cridat bastant l'atenció entre els usuaris de Twitter.El candidat a la presidència, Pedro Sánchez, s'enfronta aquest dimarts a la votació definitiva de la seva investidura com a president del Govern. Les sessions de debat han provocat diferents enfrontaments entre partits i la número dos del PSOE, Adriana Lastra, va arribar a acusar a l'oposició d'"amenaçar amb un cop d'Estat".

