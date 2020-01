La web del Parlament Europeu inclou Junqueras a la llista d'eurodiputats

Res més a dir. https://t.co/Q80cH26kYI — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) January 6, 2020

La web del Parlament Europeu ja inclou a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín a la llista d'eurodiputats. Poques setmanes després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) decretés que els líders independentistes escollits a la cambra gaudeixen d'immunitat , el nom dels tres dirigents ja apareix a la pàgina.De fet, Carles Puigdemont i Toni Comín ja van ser acreditats com a eurodiputats el passat 20 de desembre, l'endemà mateix que el TJUE fes pública la sentència. En un comunicat oficial de la direcció general de la presidència, l'Eurocambra expressa que té previst que el líder d'ERC, Carles Puigdemont i Toni Comín prenguin possessió del càrrec com a eurodiputats en la primera sessió plenària del curs, prevista pel 13 de gener del 2020.El Parlament Europeu oficialitza així la immunitat dels tres líders independentistes, als quals considera membres de la institució des del 2 de juliol del 2019, quan es va constituir la cambra per a la nova legislatura.Aquest posicionament arriba a l'espera de què farà el Tribunal Suprem amb la situació de Junqueras, empresonat a Lledoners, i de la comunicació formal -encara pendent- de l'ordre de la Junta Electoral Central, que va dictar la seva inhabilitació exprés . La decisió de l'òrgan electoral no es considera "ferma" fins que no es notifiqui l'acord íntegre, tal com assenyala el document que es va fer públic divendres.Aquesta ha estat la reacció de Junqueras poc després de fer-se pública la notícia.Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha tornat a insistir en la "llibertat immediata" del líder d'ERC i ha assegurat que "Europa segueix mantenint l'estat de dret i la democràcia en contra de les injustícies de les clavegueres".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor