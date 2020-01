Torra denuncia davant la JEC que la inhabilitació és «radicalment nul·la» i li demana que no l'apliqui

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dilluns un escrit davant la Junta Electoral Central (JEC) en el qual considera "radicalment nul·la de ple dret i ineficaç" la inhabilitació exprés que li va imposar l'organisme divendres passat per tal de desposseir-lo de l'acta de diputat. Torra, que constata que encara no disposa del text complet de la resolució, assegura que s'han vulnerat els seus drets fonamentals i anuncia formalment que presentarà recurs davant del Tribunal Suprem. En aquest sentit, el president reclama que suspengui l'execució de la inhabilitació precisament perquè recorrerà davant d'aquesta instància en els propers dies.El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) apunta que la suspensió de l'execució de l'acord de la JEC s'ha de dur a terme per no "vulnerar el dret a tutel·la judicial efectiva" en la línia de la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC). Segons l'escrit de defensa, aquesta doctrina exclou l'execució material de qualsevol acte de gravamen mentre no s'hagi efectuat un control judicial d'aquests. En aquest sentit Torra insisteix que s'imposa la "suspensió automàtica".

Escrit de Quim Torra a la Junta Electoral Central. by naciodigital on Scribd

