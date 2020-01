El «The New York Times» es fa ressò del reconeixement com a eurodiputats de Puigdemont, Junqueras i Comín

La intenció del Parlament Europeu de reconèixer formalment com a eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín en el proper ple, previst pel 13 de gener, ha agafat volada internacional. Entre altres, destaca el The New York Times , que es fa ressò de la notícia tot assenyalant que el "trio de líders catalans" serà reconegut properament com a membres de ple dret de l'Eurocambra.El prestigiós diari nord-americà recull la informació difosa arreu del món per l'agència internacional The Associated Press i remarca que la institució comunitària reconeix l'expresident, l'exvicepresident i l'exconseller amb efectes des del 2 de juliol, quan es va constituir la cambra. El NYT assenyala també que el pronunciament de l'Eurocambra ve arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de mitjans de desembre, quan va desautoritzar el Tribunal Suprem espanyol i va reconèixer la immunitat del líder d'ERC.

