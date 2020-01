El PSOE portarà als tribunals les amenaces per impedir la investidura de Sánchez

Y respecto a las amenazas y coacciones, difamaciones y calumnias, comunicaros que acudiremos a los tribunales a defender la democracia. Y que hoy votaremos con mucho orgullo el gobierno progresista! ✊🏻🌹💪🏼 — Adriana Lastra (@Adrilastra) January 7, 2020

El PSOE portarà als tribunals les "amenaces, coaccions, difamacions i calúmnies" que han patit diversos diputats socialistes en les últimes hores en el marc de la investidura de Pedro Sánchez, que rebrà finalment llum verda del Congrés dels Diputats aquest dimarts. Així ho ha anunciat la vicesecretaria general dels socialistes, Adriana Lastra, en una publicació a Twitter.La formació denunciarà formalment alguns comportaments i publicacions a les xarxes socials per part de l'oposició.En paral·lel a l'anunci de Lastra, la vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, ha confirmat que "alguna d'aquestes amenaces" abocades en les xarxes socials "acabaran a la justícia perquè es protegeixi la immunitat" de la qual gaudeixen els diputats. En una entrevista a RNE, Calvo ha mostrat la seva "inquietud pel comportament de l'oposició", especialment per les "injúries" que alguns parlamentaris han denunciat aquests dies.La votació de la investidura és molt ajustada -si no hi ha canvis, Sánchez serà investit amb només dos vots de diferència amb 167 'sí' contra 165 'no' i 18 abstencions- i d'aquí la crida de l'oposició al transfuguisme. PP, Cs i Vox han atiat aquests dies l'expectativa que algun dels diputats del PSOE o d'alguna de les formacions que li donen suport acabi canviant el sentit del seu vot o no es presenti a la votació.És el que es coneix com un 'tamayazo', en referència al transfuguisme de dos diputats del PSOE a la Comunitat de Madrid (Eduardo Tamayo i Maria Teresa Sáez) que el 2003 van impedir la investidura de Rafael Simancas.

