VÍDEO Amenaces i proclames nazis dels Boixos Nois en el derbi contra l'Espanyol B

Proclames nazis, crits de "mort a l'Espanyol" i càntics contra Dani Jarque, l'excapità de l'Espanyol que va morir de forma sobtada el 2009. Tot això es va poder escoltar aquest cap de setmana en el derbi català de filials. En el següent vídeo, difós per Deportes Cuatro i que ja ha arribat a diversos mitjans internacional com el Diario Olé argentí, es poden escoltar perfectament totes aquestes consignes, entonades pels ultres del Barça des de la graderia.En el transcurs del partit s'hi va poder escoltar algun Sieg Heil o càntics com "Si Dani Jarque marca un gol, seria un gol fantasma".

