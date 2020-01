Els Franco que no paguen a la Moncloa

Fa quatre mesos que els empleats del restaurant i la cafeteria dels treballadors del Palau de la Moncloa no cobren. Això ha fet que els funcionaris i alts càrrecs que treballen al complex governamental a Madrid hagin decidit aquest Nadal constituir un fons de solidaritat per ajudar els cuiners i cambrers afectats per aquesta situació, que ja els ha dut a convocar vagues i ha fet que el ministeri de la Presidència afirmi que es replanteja resoldre la concessió.I qui té la concessió del servei? Doncs des de 2017 està en mans de l'empresa Dulcinea Nutrición, que la va guanyar per 1,9 milions durant quatre anys. Una de les propietàries de l'empresa de càtering és María de la O. Martínez Bordiú Franco, coneguda com a Mariola i neta del dictador. És allò del franquisme que no marxa... i que tampoc paga el que deu.Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de, subdirector de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor