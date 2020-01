Samsung presenta el primer televisor vertical per poder veure continguts de mòbil

Samsung ha creat un televisor vertical. La multinacional sud-coreana ha presentat el model a la fira CES de Las Vegas, als Estats Units. El dispositiu gira sobre si mateix i pot adoptar una posició estàndard -horitzontal- o bé vertical, pensada per a reproduir continguts pensats per a telèfon mòbil.El revolucionari model rep el nom de Sero -"vertical", en coreà- i està pensada en el públic més jove. De fet, segons ha explicat Samsung, el televisor es podrà sincronitzar al 100% amb el mòbil, fins al punt que la pantalla no només reproduirà els continguts del dispositiu portàtil, sinó també imitarà els moviments. Per exemple, és habitual consultar Instagram o Facebook en vertical i, en canvi, fer-ho en horitzontal si es reprodueix un vídeo a Youtube. Així doncs, Sero s'adaptarà a aquesta dinàmica.

