​El Govern i l'AMB convoquen el sector del taxi per evitar mobilitzacions durant el Mobile

El Govern i l'AMB han convocat una reunió "urgent" amb el sector del taxi per aquest mateix dimarts a la una del migdia. La trobada arriba quatre dies després que els taxistes reclamessin una reunió amb Govern, Ajuntament de Barcelona, GUB, Mossos i Aena per evitar les mobilitzacions amb les que han amenaçat durant el Mobile World Congress per "pressionar pel compliment del decret llei de la Generalitat i el reglament dels VTC de l'AMB".A la convocatòria, al Departament de Territori i Sostenibilitat, hi assistiran el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i la presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (IMT) i regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, amb els seus respectius equips tècnics, així com representants de les associacions de taxistes Élite Taxi, STAC, ANGET i TLU.Entre les reclamacions dels taxistes hi ha crear un registre electrònic "efectiu" per controlar els 15 minuts de precontractació dels VTC, fer visibles els preus dins dels vehicles i posar-los identificadors exteriors i visibles per controlar els dies de descans obligatori setmanal. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha advertit que aquests són punts en els que seran "inflexibles" fins que es compleixin.Álvarez, tot i això, ha agraït la rapidesa en proposar la reunió i ha reconegut que ha estat "una sorpresa agradable". El portaveu ha avançat que escoltaran les autoritats i els demanaran explicacions. "Esperem que s'obri una via ràpida de solucions, ja que les lleis i els reglaments hi són per a complir-los", ha avisat.El portaveu de l'associació de taxistes ha recordat que falta un mes i tres setmanes per la celebració del Mobile World Congress i ha confiat que les autoritats "es posin a treballar amb màxima urgència" per garantir que els serveis d'inspecció, Mossos d'Esquadra i Policia Local dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona "tenen les eines necessàries perquè la seva feina sigui eficaç".En l'última reunió del sector del divendres 3 de gener van constatar que les VTC "estan proliferant" i que empreses com Cabify "es mofen de les autoritats". A més, van posar com a data límit per reunir-se amb les autoritats el dia 13 de gener. La trobada que van reclamar els taxistes era amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; la presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el conseller d'Interior, Miquel Buch; el regidor de Seguretat, Albert Batlle; la presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (IMT) i regidora de mobilitat, Rosa Alarcón; i la directora de l'Aeroport del Prat, Sonia Corrochano.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor