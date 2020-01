Gairebé el 90% d'aspirants a guàrdia urbà de Barcelona suspenen la prova de cultura general

3.426 de les 3.903 persones que es van presentar a les oposicions per accedir al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona van caure en la prova de cultura general. O, el que és el mateix: només 477 candidats -poc més d'un 10%- van aprovar l'examen. Aquesta és la primera prova i té caràcter eliminatori, segons la informació que publica La Vanguardia aquest dimarts El fracàs massiu va provocar que arribessin menys opositors al final de les proves que places disponibles. En concret, van superar-les 233 candidats i van quedar vacants 11 de les 244 places disponibles.Aquest gairebé 90% de suspensos en cultura general es va produir malgrat que, tal com detalla el diari del Grupo Godó, un 60% dels aspirants tenia estudis superiors, carrers o, en alguns casos, fins a dues carreres universitàries.Això ha generat un moviment cada vegada més nombrós que demana replantejar la fórmula d'aquest examen, on no existeix un temari concret per estudiar i pot incloure preguntes de qualsevol àmbit com "De qui és el poema que apareix escrit en el memorial en record de les víctimes de trànsit a Barcelona?", "Qui són els fundadors de Netflix?" o "Quina és la capital d'Estònia?".

