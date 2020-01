Boye demana la nul·litat del judici després que l'Eurocambra reconegui Puigdemont, Comín i Junqueras com a eurodiputats

L'advocat de Carles Puigdemont Gonzalo Boye ha reclamat la nul·litat del judici de l'1-O i la posterior sentència condemnatòria després que el Parlament europeu hagi notificat en una comunicació interna que el dia 13 de gener "prendrà nota" de l'elecció de Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras com a eurodiputats. En un fil de Twitter, Boye explica que els tres afectats són eurodiputats des del 13 de juny i, per tant, és des d'aquesta data que se'ls ha de respectar la immunitat, que recorda que "no és diferent de la immunitat de diputats i senadors estatals". En aquest sentit, Boye considera "evident" que a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, tots ells elegits al Congrés dels Diputats, "se'ls ha vulnerat els drets des del 29 d'abril".Per a Boye, aquesta vulneració afecta "directa i irremeiablement" al judici del Suprem i a la sentència. "Els camins són diversos però tots condueixen al mateix destí: la nul·litat d'un judici i una sentència que s'han gestat amb vulneració dels drets fonamentals", conclou Boye, que afegeix que el Suprem "ho pot assumir i reconèixer" o pot "esperar una vegada més que ho faci Europa".El lletrat, a més, apunta que hi ha "responsabilitats a depurar" i situa com un dels "reptes" de la legislatura que previsiblement s'encetarà "acabar amb aquest tipus d'abusos i la impunitat sobre la que es construeixen". Boye assenyala com a culpables principals qui "ha continuat l'enjudiciament" de persones amb immunitat des del 29 d'abril i el 13 de juny, encara que creu que no s'ha d'oblidar "la responsabilitat de la JEC", que recorda que "no va enviar la llista real d'electes" a l'Eurocambra.Per concloure les seves reflexions, Boye reivindica la internacionalització del conflicte que els independentistes han fet en utilitzar "els mecanismes legals previstos a l'ordenament jurídic de la UE" i apunta que sense això "res del que ha quedat demostrat i aconseguit hauria estat possible".

