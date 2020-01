Laia Aguilar, guanyadora del premi Josep Pla

L'escriptora i guionista Laia Aguilar ha estat guardonada amb el premi Josep Pla per la novel·la Pluja d'Estels, que explica les confidències i misteris d'un grups d'amics als caps de Creus. Feia deu anys que cap dona obtenia el premi literari, i és per això que quan Aguilar ha recollit el guardó ha decidit dedicar-lo a totes les dones de la literatura.Laia Aguilar, nascuda a Barcelona el 1976, és una autora reconeguda per haver publicat obres de literatura juvenil, com ara Wolfgang (extraordinari), que l'any 2016 va rebre el Premi Carlemany. Amb Pluja d'estels, fa un canvi de rumb cap a la literatura per a adults. Però la barcelonina no sols s'ha dedicat a l'escriptura sinó que també ha treballat com a guionista en sèries conegudes com és el cas de El cor de la ciutat o Vendtelplà.La novel·la guanyadora del Pla s'ha donat a conèixer en la tradicional vetllada literària de Reis a l'Hotel Palace de Barcelona. Aguilar ha presentat l'obra sota el pseudònim de Marina Creus i amb el títol Uns dies amb els amics, tot i que el llibre es publicarà amb el títol Pluja d'estels.El jurat del premi ha estat format per Rosa Cabré, Antoni Pladevall, Genís Sinca, Àlex Susanna i Glòria Gasch. En aquesta edició, s'han presentat un total de 38 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor