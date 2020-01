Asens afirma que amb el nou govern espanyol serà «l'hora d'abordar l'indult» als presos

A poques hores del ple que ha d'investir Perdo Sánchez president, el portaveu del Comuns al Congrés, Jaume Asens, ha afirmat en una entrevista a Crític que un cop s'hagi constituït el govern "caldrà abordar l'indult" als presos polítics. Una via que Asens no descarta, tot i que els líders independentistes empresonats ja han rebutjat en detriment de l'amnistia.El motiu pel qual els presos s'han mostrat contraris a acceptar l'indult és pel fet que aquest implicaria reconèixer el delicte que se'ls hi atribueix, i el qual ells neguen.

