Tres persones han perdut la vida aquest Nadal a les carreteres catalanes

Tres persones han perdut la vida a les carreteres catalanes durant aquest Nadal segons el balanç fet pel Servei Catala de Trànsit i que contempla el període que va del 20 de desembre al 6 de gener. El primer va ser el dia 26 de desembre a la C-17 a la Garriga, el segon el 31 de desembre a l'N-IIa a Martorell i el tercer aquest 5 de gener, a l'AP-7 al Vendrell.



Segons el balanç de trànsit, enguany han disminuït les víctimes mortals respecte al període anterior 2018-2019, ja que hi va haver quatre morts en quatre accidents, del 21 de desembre al 6 de gener.

Operació retorn

Pel que fa a la mobilitat de retorn, les retencions més destacades d'aquest dilluns a la tarda han estat a la B-23 amb 6 km a Esplugues de Llobregat i a la Ronda Litoral, també amb 6 km en direcció al Nus del Llobregat. També hi ha hagut 2 km de retenció a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. Com a incidents destacables, la T-314 ha estat tallada a Riudoms a causa d'un accident, tot i que s'han fet desviaments. La C-17 també s'ha tallat a l'altura de Ripoll en direcció Ribes de Freser arran d'un sinistre; els vehicles s'han desviat pel voral de la via. A més, a l'A-2 s'han produït retencions a Corbera de Llobregat en direcció Lleida per un accident que ha obligat a tallar un carril.

Durant el matí, les vies que han registrat més volum de trànsit han estat la C-58 a Ripollet en sentit sud; la B-23 a Esplugues de Llobregat en direcció la capital catalana; la Pota nord (B-20) a Santa Coloma de Gramenet en direcció Nus de la Trinitat; l'A-2 a Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona; la B-24 a Pallejà per enllaçar amb l’A-2; la C-59 a Palau-solità i Plegamans en direcció Caldes de Montbui i la C-60 a Argentona en direcció Granollers.

